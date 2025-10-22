Awe mainta Hof di Corte Superior a trata e apelacion di e homber E.Q.O.(21), contra su condena di 9 aña di prison pa intento di asesinato y posecion di arma di candela.
MAS NOTICIA por a compronde cu aunke cu E.Q.O. a keda bisa Hof cu e no ta corda nada pasobra e tabata 9 dia den coma, Procurador General ta hay’e culpabel y a pidi Hof pa mantene e 9 aña di prison.
ACUSADO NO TA CORDA NADA
Hof a puntra E.Q.O., pakico el a apela contra e sentencia di 8 Maart 2024. Segun E.Q.O., e ta haya cu Hues no a tene consideracion cu e tabata pa basta tempo den coma. E ta haya cu e no mester a haya castigo. El a bisa cu te awe, e no ta corda nada di kico a pasa. Hof a bisa cu por ta E.Q.O. no ta corda nada pero el a haci cosnan cu no ta corecto. Hof a mustra cu esaki ta un caso hopi serio. Den e caso di tiramento di 5 Februari 2023, tabatin 4 hende den e auto Mazda. E.Q.O. tabata sinta patras banda di M. Tres di nan: E.Q.O., E.C.A. y D.S.H. ta actualmente sera den KIA relaciona cu e caso aki y tur tres a wordo condena na 9 aña di prison.
TIRAMENTO NA NOORD
Hof tabata haci E.Q.O. diferente pregunta pa haya sa kico a pasa dia 5 Februari 2023, pero E.Q.O. cada vez tabata bisa cu e no ta corda nada. Hof a presenta e relato di Polis cu ta bisa cu tabatin un problema entre 4 hende di Madiki y 3 hende di Dakota. Hof a mustra cu for di e auto Mazda den cual E.Q.O. tabata, a tira riba e auto MG di esnan di Dakota, den cual e homber S.M. tabata. Dos di e 3 ocupantenan di e MG a resulta herida door di e tiramento. Tabatin un accidente tambe relaciona cu e tiramento, caminda tanto e Mazda como e MG a dal contra un muraya banda di Imelda Hof na Noord. Segun E.Q.O. e no ta corda nada. Hof a mustra cu E.Q.O. a resulta herida door di e accidente y hende a hib’e hospital caminda el a keda 9 dia den coma door di sla hopi pisa na cabez. Hof a bisa cu Corte den Promer Instancia ta haya proba cu E.Q.O. tambe a tira riba e auto. Hof a puntra E.Q.O. si e conoce Lalo Webb. E.Q.O. a bisa cu e ta su primo cu ta morto. Hof a sigui bisa cu na Polis un di esnan di e grupo di E.Q.O. a conta cu E.Q.O. tin problema cu e homber S.M., kende a mata Lalo Webb. Hof tambe a bisa cu un di esnan di e grupo a bisa cu e origen di e problema ta E.Q.O. y S.M. Hof a mustra cu 9 Maart 2015, Lalo Webb, kende tabata miembro di gang Madiki, a wordo tira den cabez mata.
Hof a bisa cu Corte den Promer Instancia a bay hopi profundo den e caso aki caminda ta mustra cu tabatin un plan. Ta asina cu e aña aki a interoga 3 testigo interoga relaciona cu e caso aki. Tin un testigo a bisa cu no ta asina cu E.Q.O. a tira. Un otro testigo a bisa cu E.Q.O. no a tira. Un otro testigo a bisa cu tabatin plan pa mata S.M. y cu E.Q.O. tambe a tira.
MENOS RESPONSABEL PA E TIRAMENTO
Hof a bisa cu Psychiater a traha un raport di E.Q.O. caminda e ta mustra cu E.Q.O. no ta corda hopi cos, door di e accidente. Psychiater ta haya cu E.Q.O. ta menos responsabel pa su actonan y cu E.Q.O. ta dispuesto pa haya guia di Reclasering pa e recupera. Psycologo ta comparti punto di bista di psychiater. Tambe psycologo a mustra cu E.Q.O. ta rabia riba e otro acusadonan pasobra nan no ta splik’e kico a pasa. Psycologo ta preocupa cu E.Q.O. a bisa cu ora e sali, e ta bay biba serca su mama. Esey segun psycologo ta na e mesun bario, esta Madiki y cu E.Q.O. lo bay topa cu e mesun amigonan. Segun E.Q.O. e no tin motibo pa bay papia cu e amigonan.
PG TA EXIGI PA MANTENE 9 AÑA DI PRISON
Procurador General a bisa Hof cu 5 Februari 2023 den oranan di mainta tempran, Polis a bay banda di misa Santa Ana na Noord, pa un accidente. Dos auto, un Mazda y un MG a dal contra e muraya di Imelda Hof y e auto MG tabatin masha hopi impacto di bala. Polis a bay hospital y a detene hende. Investigacion a mustra cu tabatin tiramento y a detene e trio di cual E.Q.O ta forma parti. Hues a condena E.Q.O. y dos otro na 9 aَña di prison. Na opinion di PG, den e Mazda, dos tabatin arma di candela cu a tira riba e MG. Polis a constata 8 impacto di bala riba e MG y 2 tiro den windshield. A haya 11 huls di bala riba caminda. Investigacion ta mustra cu e Mazda a sera e MG den cual S.M. tabata sinta. Despues a tira for di e Mazda riba e MG.
Procurador General ta haya cu e apelacion no ta funda y a exigi pa Hof mantene e sentencia.
ABOGADO
Mr. D.Croes a bisa Hof cu enberdad tabatin un accidente y E.Q.O. a dal su cabez y a wordo hiba hospital caminda el a bay den coma. E abogado a bisa cu E.Q.O. a keda afecta y no ta corda nada mas. Actualmente den KIA, E.Q.O. no ta hayando tratamento. E ta sigui sinti malo. E abogado a bisa Hof cu e famia no ta reconoce E.Q.O. como e E.Q.O. cu nan tabata conoce.
E abogado ta haya cu Hues di Corte di Husticia a condena E.Q.O. na 9 aña di prison sin tene cuenta cu e situacion di E.Q.O. despues di e accidente. Na opinion di abogado, no por prueba cu E.Q.O. a tira. E abogado a sigui bisa cu ta un hecho cu si bo no ta corda un hecho castigabel no kiermen cu bo no ta castigabel. E hecho cu bo no ta corda nada, bo no por defende bo mes y otronan por tira culpa riba E.Q.O. E abogado a mustra cu e ocupante M. cu tabata sinta banda di E.Q.O. den e auto Mazda, ta bisa cu E.Q.O. a tira. Segun e abogado, e hecho cu a haya polvora di tiro riba E.Q.O., no kiermen cu el a tira. E por bien ta cu otro a tira y door di e accidente, polvora a plama y contamina tur den auto. Abogado ta haya cu no por bisa cu E.Q.O. a tira y ta haya cu mester declara E.Q.O. liber. Tambe e abogado a bisa Hof pa tene cuenta cu segun raportnan di psychiater y psycologo, E.Q.O. ta menos responsabel. El a caba bisando cu E.Q.O. no ta e E.Q.O. di antes.
Hof a sera tratamento di e caso y a bisa cu 10 November 2025 lo tin sentencia.