Petroleo Venezolano pronto lo por tin doño nobo

E produccion di petroleo di Venezuela a cay na casi 100 mil bari pa dia (bpd) na maart. Esaki ta un golpi duro cu lo haci e crisis economico di e pais Suramericano mas pio. Analistanan ta calcula cu e produccion lo sigui den su spiraal descendiendo, e unico incertidumbre ta e ritmo di e disminucion.

Mientras cu Venezuela ta cay den otro, e lo entrega cada biaha mas control riba su recursonan natural y incluso e control di su institucionnan na China, segun un informe di e Center for Strategic International Studies (CSIS) cu sede na Washington.

E informe ta bisa cu e nivelnan grandi di inversion stranhero lo por parce di ta beneficioso, pero e situacion economico di Venezuela en realidad a bira mucho mas pio, di parti di China. Probechando e desesperacion di Venezuela, China a logra convence Caracas di firma “acuerdonan financiero unilateral” cu ta prolonga e malestar economico cu e pais ta pasando aden.

Den e ultimo decada, China a manda mas o menos 62 biyon dollar na Venezuela, di un manera of otro, cual ta representa mas o menos e mita di tur loke China a duna na prestamo na Latino America. Durante hopi aña, Venezuela manda petroleo pa China como pago, y aña pasa el a manda mas o menos 330 mil bpd, cual benta a trece poco of niun tipo di entrada pa Caracas.

E pasenshi di China cu Venezuela parce di ta cabando. Luna pasa Reuters a informa cu probablemente China refinancia e acuerdo di financiamento actual cu e tin cu Venezuela, cual ta permiti’e plasonan di pagonan indulgente, pero cu e lo no duna e gobierno Venezolano mas placa di loke ya el a presta caba. China ta ainda e doño mas grandi di e debe di Venezuela. cu 23 biyon dollar den debenan pendiente.

Pero CSIS a argumenta cu China ta sigui di ta un piesa clave den e puzzel cu e “narco regimen” represivo di Nicolas Maduro ta reforsando. E grupo di expertonan a bisa cu e influencia excesivo di China ta malo pa Venezuela y e ta proyecta problemanan di siguridad.

Hamber di China pa materianan prima a establece un “dependencia a largo plaso”, locual ta impedi Venezuela, y otro paisnan exportado di materianan prima na Latino America, di desaroya sectornan di e economia mas sofistica y di mas balor agrega. Venezuela lo keda den un estado colonial, unda cu e lo keda wordo uza pa extraccion di recursonan natural na beneficio di China. De hecho, ta ser spera cu e hamber di China pa materianan prima sigui crece.

Ademas, e prestamonan di China na Venezuela ta particularmente dudoso. Segun CSIS, China hopi biaha ta haci su inversion na Venezuela via Hong Kong pa luganan desconoci. Y ofertanan di petroleo pa efectivo ta specialmente dificil di trace back. Paisnan cu ta depende excesivamente di e exportacionnan petrolero, historicamente ta mas vulnerabel pa corupcion, pero e esfuerso di China pa dificulta e rastro di e placa pa Venezuela a agrega “otro raiz mas na e corupcion di Nicolas Maduro”, segun CSIS den su informe. “Comunidad internacional mester ta mas skeptico di e gran cantidad di placa, imposibel pa trace back, cu ta wordo inverti den un pais cu un historia di corupcion, narcotrafico den un estado profundo y sin control ni balans”.

E placa sushi aki ta wordo gasta den arma militarnan na luga di cuminda y otro articulonan esencial pa e pueblo Venezolano. A pesar di cu e pais ta bin abao y e poblacion ta pasando hamber, CSIS ta bisa cu Venezuela ta ocupa e di 21 luga na mundo den termino di gasto militar y prome na Latino America. Y tur esaki ta wordo uza mayoria di biaha contra di su mesun hendenan.

Mientras tanto, e falta di efectivo ya caba a resulta den un falta di pago (default) di e debe Venezolano. CSIS a bisa cu Venezuela no a paga un bono soberano desde September 2017 y cu e ta den un estado di incumplimento di pago 16 bono soberano, pa un total di 1.81 biyon dollar den pagonan perdi. Asina mes, te cu awo, esaki ta nada compara cu loke por sosode den un futuro cercano. Venezuela tin mas di 9 biyon dollar pa paga na bondnan cu lo vence na 2018.

Un falta di pago di e debe lo resulta den otro etapa di sufrimento pa e pueblo Venezolano. E lo laga Caracas tambe cu menos opcion pa bende su petroleo si creditornan rond mundo purba tuma e petroleo den beslag. E scenario aki probablemente lo resulta tambe den un influencia mucho mas grandi di China y Rusia riba e recursonan di e pueblo Venezolano.

E companianan petrolero estatal Chino y Ruso “probablemente lo negocia un parti importante di e exportacionnan di PDVSA y lo opera un parti creciente di su produccion, garantisando e pago di nan prestamo”, segun un informe na maart di e Atlantic Council.

Den otro palabra, Venezuela lo mester entrega su petroleo na companianan Chines of Ruso si e kier bende algun tipo di petroleo riba mercado internacional.

Fuente: https://oilprice.com/

Comments

comments