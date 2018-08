Peticion pa pension awo por bay via digital

Director di SVb, sr. Edwin Jacobs, ta elabora tocante e proceduranan nobo pa haci peticion pa pensioen.

Sr. Jacobs ta splica cu e servicio na SVb, specialmente Departamento di Pensioen, a mehora substancialmente. Oran an a drenta den Banco di Seguro Social, nan a haya nan mes cu personanan cu ta entrega peticion pa pensioen tres luna prome cu nan yega edad di pensioen. Ainda dos of tres luna despues cu nan yega edad di pensioen, nan no por cobra pa motibo cu e verificacion di informacion na e Registro Civil tabata dura masha hopi mes y tabata algo cu no tabata den nan man. Nan a traha hopi duro e ultimo añanan pa mehora e servicio. Desde 2013 cu nan a cuminsa traha riba programa di pensioen na SVb, nan a mira e mehoracion. Digitalisacion a bira un parti esencial pa cu pensioen. Nan ta trahando principalmente p’e futuro pensionadonan. Un gran parti di e pensionadonan di edad avansa no ta domina e parti digital, pero esunnan cu ta drentando si ta mira beneficio di esaki. Nan a yega asina leu den nan proceso di mehoracion di nan sistema.

Anteriormente un persona ta entrega su peticion pa nan ta mand’e Registro Civil y Censo pa verificacion. Desde aña pasa nan a bay Registro Civil pa busca tur informacion y nan ta manda e persona aki un carta informando nan cu tal fecha nan ta yega edad di pensioen. Nan a introduci e posibilidad cu por haci peticion pa pensioen digital, pasobra nan a constata cu un grupo grandi di pensionado ta yega edad di pensioen y nan ta keda hopi activo den e mercado laboral. Esaki ta haci cu no ta tur ora nan por yega na oficina di SVb of tambe nan tin cu warda hopi si haci esaki personalmente. Pa es motibo nan a crea e posibilidad cu clientenan por subi riba pagina web di SVb den comfortabilidad di nan cas y haci e peticion eynan. Nan a yega asina leu cu nan a constata cu e personanan a biba henter nan periodo na Aruba y den dos pa tres siman nan ta ricibi e decision den nan email cu nan a haya nan pensioen y cuanto nan a haya. Esaki, di acuerdo cu sr. Jacobs, ta un proceso hopi mas rapido. Nan mester sigui e caminda aki, pasobra e 21.113 aki ta bay yega 30.000. Y pa atende cu 30.000 manera a atende den e forma anticua mester di un organisacion mas grandi, cual no tin. Pues sr. Jacobs ta resumi cu e procedura ta cu clientenan ta haya un carta na cas informando nan cu nan ta bay yega edad di pensioen y nan lo duna instruccion tambe con nan por haci esaki digitalmente sin cu ta necesario pa presenta personalmente na oficina di SVb y para den rij pa haci un peticion.

Pa loke ta inscripcion di trahado, sr. Jacobs ta splica cu e ley di seguro di malesa y e ley di seguro di accidente na trabou ta prescribi cu tur trahado den sector priva tin e obligacion di ta registra na SVb p’asina e ta sigura. Na 2016, legisladonan a cambia e ley y a otorga SVb e autoridad pa impone multa administrative riba doño di trabou. Un trahado por wordo sigura na dos forma. Ora e dunado di trabou a inscribi na SVb, e ta haya formularionan di cual ora un trahado drenta su servicio, e tin cu yena e informacionnan di e persona, duna e persona esakinan p’asina e persona por presenta personalmente na SVb. Desde Juli aña pasa, nan a habri e posibilidad cu e dunado di trabou por inscribi su trahado digitalmente den e comfortabilidad di su oficina.

Ley ta bisa cu e persona mester ta inscribi e prome dia y si manda e trahado mes pa inscribi, mester por dun’e un ora p’e bay inscribi. Esaki ta conta tambe si e ta den proeftijd. Y si mira con inscripcionnan digital a desaroya desde cu a introduci esaki, esaki a keda crece te cu actualidad. Nan ta trahando den e ehecucion di nan vision 2020. Esaki ta un fase chikito di digitalisacion, pero por mira e importancia cu e ta duna cu no tin un motibo pa un dunado di trabou bisa cu nan no por a inscribi nan trahado. P’esey mes a multanan ta cuminsa core desde e prome dia. E multa tambe ta menos si inscribi un trahado laat cu si no haci esaki mes y esaki wordo descubri.