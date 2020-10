Peticion pa anula decision riba sentencia cu lo laga persona riba caya cu violacion di derechonan humano

Yonaiqer Sanchez, Defensor di Derechonan Humano representando Foundation for the Development and Psychosocial Empowerment ta pidi pa anula decision riba un caso civil na unda a dicidi desaloho di cuater siman cu un señora tin pa abandona cas despues di morto di su pareha, cu no ta den acuerdo cu derechonan di e señora aki.

E ley no ta proteha e dama aki y lag’e totalmente desampara. Ta pidi tribunal di prome instancia na Aruba pa activa tur mecanismo internacional, derechonan internacional y local pa por defini cu su derechonan ta y unda e dama por wordo yuda pa e no keda riba caya. Ta pidi hues pa activa tur e instancianan pa defende, promove y proteha derechonan humano cu ta estableci den constitucion di Aruba. E caso particular aki no ta e unico caso tampoco cu ta pasando den situacionnan similar unda ta haci falta di defende y cuida derechonan humano.

Sr. Sanchez a expresa un preocupacion riba locual ta considera un violacion di cierto derechonan humano di un ciudadano comun. Unda a haci uzo di atributos legal pa agredi constantemente di un manera directo y indirecto di e persona segun sr. Sanchez. E kier a trece dilanti un caso caminda segun el a splica durante rueda di prensa, tin un caso hopi serio unda atributonan legal pa legalisa un desaloho forzoso cu consecuencia cu un civil lo keda riba caya.

Sr. Sanchez a anuncia cu ta activando un mechanismo di denuncia publico y notorio di locual por a observa di e situacion di COVID19, e situacion ta exigi di e estado un tiki mas flexibilidad den ley, y pa estado tin mas di comprension di e ciudadano durante e temponan aki y analisa pa prome e condicion humano cu tin hopi hende aworaki no tin trabao y sostenebilidad. Pues pa cuestion di COVID19 hende no tin recurso, no tin placa y no tin trabao, y muy poco tin ayuda di gobierno y subsidio. Y pa e motibo aki organismonan di ley, organismonan huridico mester tin un tiki mas flexibilidad den momento di tuma un decision.

Sr. Sanchez a trece dilanti un caso civil di un individual na unda nan ta observando un sentencia [aproba riba 9 di september 2020] cual a wordo haci sin tuma den consideracion e situacion humano di e persona. E ta un persona cu ta den un situacion inhumanitario di cual cu despues di e sentencia, e ta keda den un situacion fastioso. Pues ta trata di un caso civil di un persona cu a convivi pa hopi aña cu un local Arubiano cu a fayece dia 9 di maart 2020. E persona aki ta awor pasando den hopi trato inhumano di parti di e famia y algun organismo legal di e pais, na unda ta legalisa un desaloho forzoso di un acuerdo cu e famia a haya bao menasa y hopi elemento di violencia, maltrato fisico y verbal. E sentencia aki ta obliga e persona pa Sali for di cas den cuater siman.

“Nos kier sa unda e defensa y proteccion di derecho humano ta keda? Unda e defensa cu ta implementa y estableci den constitucion di Aruba ta keda? Nan no por agredi y uza e atributonan legal pa agredi e persona aki y lag’e riba caya den un situacion inhumanitario”, segun sr. Sanchez a expresa.

Igualdad social

Sr. Sanchez a trece otro punto dilanti riba e ley cu ta haci falta den nos codigo civil caminda un persona bao coviviencia no tin derecho, no tin proteccion di e ley na unda esaki ta afecta igualdad social y agredi e derechonan di hende muhe den e caso particular aki. Den e caso aki cu ta envolve morto, no tin nada pa proteha e persona cu tabata biba hunto cu ne cu a keda totalmente desampara pasando den un trato inhumano un siman despues cu su pareha a muri. “Tur persona tin derecho na libertad di penas, tratos, torturas inhumanas crueles y degradantes segun estableci den convencion di Union Europeo articulo 3. Esey ta algo cu tur abogado y persona huridica den e pais tin e obligacion di defende y garantisa esak, cual ta un derecho universal”, sr. Sanchez a splica.

