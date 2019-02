Peticion oficial pa Corsou fungi como centro logistico (hub) a drenta

WILLEMSTAD – Diasabra dia 16 di februari cu a pasa, Gobierno di Corsou a ricibi e peticion oficial for di Merca pa fungi como centro logistico (hub) pa productonan di necesidad humanitario pa e pueblo Venezolano. Siguiente paso ta cu Gobierno lo traha un contesta riba e peticion, cu tur exigencia di Corsou, incluso e exigencianan y preocupacionnan cu stakeholders manera mundo empresarial y mundo sindical a expresa na Gobierno den e dianan tras di lomba. Via contactonan politico y diplomatico, tanto di Corsou mes y via Hulanda, e exigencianan ta keda comunica. E exigencianan lo conta pa tur pais y tur organisacion humanitario cu ke traha cu Corsou pa alivia e situacion na Venezuela.

Importante den Corsou su posesion ta cu nos lo fungi solamente como deposito pa cuminda, remedi, awa y otro necesidadnan humanitario, cu un gran parti di e pueblo Venezolano tin mester di dje. Diferente organisacion humanitario for di rond mundo, no solamente di Merca of Hulanda, pero tambe di otro parti di mundo, lo transporta y organisa distribucion di e productonan di necesidad pa y na Venezuela. Esaki solamente ta bira posibel ora tin circunstancianan liber y sin conflicto rond di e ayudo humanitario.

Corsou niun ora lo no permiti pa forsa transporte di productonan for di nos teritorio, si no tin un situacion cu ta permiti e ayudo drenta sin crea conflicto y asina keda reparti na tur Venezolano. Tambe sin riesgo pa esunnan cu ta envolvi den distribucion di yudansa. Corsou no ke mete den asuntonan politico di un nacion bisiña. Alabes Corsou no ta acepta na niun momento mes cu lo haci uzo di material militar pa trece e yudansa humanitario pa Corsou den deposito, tan ten cu no tin un tipo di areglo na Venezuela mes pa e yudansa por drenta Venezuela. Asina ta evita cualkier mal comprendemento of impresion robes cu Corsou ta envolvi den un operacion militar.

Pa loke ta trata e preocupacion cu Defensa na Parera y FOL na Hato lo tin algo di haber cu e proyecto di staciona productonan humanitario na Corsou, Gobierno y e organisacionnan ey ta masha cla. Defensa na Parera t’ey pa hopi aña caba, pa defende nos teritorio como parti di Reino. Defensa lo no tin nada di haber cu e proyecto pa yuda e pueblo Venezolano cu productonan di necesidad. FOL, cu ta para pa “Forward Operation Location”, no ta un base militar. E tratado cu Corsou tin pa loke ta trata FOL, ta limita e uzo. Merca solamente por haci trabou via FOL ora tin di haber cu controla, alarma y actua contra di traficacion di droga. Nan no tin niun autoridad pa otro tipo di actividad. Pa e motibo ey mes, Gobierno ta pone nos aeropuerto na disposicion di e operacion humanitario, menos e parti caminda FOL ta localisa.

Den un carta pa sindicatonan, Gobierno lo duna contesta riba diferente preocupacion cu esakinan a expresa den un carta cu nan a entrega diabierna na Prome Minister Eugene Rhuggenaath. Durante e dianan den weekend, Gobierno a reuni tambe cu diferente stakeholders, manera sindicatonan y representantenan di mundo empresarial durante varios reunion, entre otro den cuadro di Dialogo Nacional. A papia habri tocante e preocupacionnan, pero tambe tocante e oportunidadnan cu e decision pa bira un deposito pa productonan di necesidad por trece pa Corsou. Gobierno te dispuesto pa tene mas reunion informativo ora esaki ta desea di parti di stakeholders.

mundo empresarial a mustra riba e oportunidad y obligacion di por yuda e pueblo Venezolano cu ta den necesidad, pero tambe a expresa e oportunidadnan economico pa Corsou den henter e trayecto. Nan ta mira como un oportunidad cu por duna netamente un stimulacion na e situacion dificil di Corsou su economia. Esaki pa motibo cu pa e trayecto, lo tin mester di bastante espacio pa warda e productonan y cu lo por busca cierto producto i servicio den mercado local. Corsou por profila su mes como centro logistico internacional dilanti mundo henter, y esaki por stimula nos sector logistico den futuro.

https://www.gobiernu.cw/pap/notisia/komunikado/petishon-ofishal-pa-korsou-fungi-komo-sentro-logistiko-hub-a-drenta/?fbclid=IwAR1NSLn97UsaXSVsQ8m0bK-BGUnt5wBrRCzkVOvkBXSHVaDFPpZh3FHf-bY

