Peticion di retiro pa vocero di OM Curacao

Willemstad Curacao: Dia 20 di desember Wladimir Alberto a fayese den un aksidente trágiko riba brug Juliana. Despues di e aksidente, bosero di Ministerio Públiko (OM), Norman Serphos a komentá di un manera insolente di e echo riba su account di Facebook privá . Mesun dia Serphos a duna di konose ku no ta é a post e komentario. Supuestamente su account a wordu di hack i ta otronan a pone e komentario usando su number.

Serphos a hasi denunsia na polis di e echo ku su account di Facebook a wordu di hack. Net poromé ku aña kaba a resultá ku ta Serphos mes a post e komentario riba e pagina di Facebook di Alberto. Ministerio Públiko ta lamentá e manera ku kos nan a bai den e kaso aki. No solamente pa e famianan di e defuntu Alberto, pero tambe kon komunidat a wordu afektá.

Ministerio Públiko komo dunadó di trabou ta para tras di su trahadónan den kaso ku nan derechinan wordu trapá, i na promé instante a kere ku esaki tabata e kaso. Ministerio Públiko ta eksigi hopi di su trahadónan ku diariamente ta traha bou di preshon i sa pasa ku tin biaha tin atake riba a nan bida personal. Di otro un banda ta eksigi si ku e trahadónan ta íntegro, transparente i honesto. Lamentablemente den e kaso aki, esaki no a sosodé. Awe prokuradó general a prohibit Serphos entrada na e edifisio i sistema nan di Ministerio Públiko i a duna di konose ku Ministerio Públiko lo hasi petishon di ontslag na minister di Hustisia i na Gobernador.

Den e próksimo dianan lo finalisá e investigashon penal pa ku e kondukta di Serphos. Ministerio Públiko di Aruba lo hasi esaki.

E famianan di defuntu Alberto tambe a entrega un keho kontra di Serphos. Entretanto Fiska Mayó a tene un kombersashon ku nan dia 28 di desember 2018, na momentu ku ahinada no tabata konosí ku Serphos mes a pone e komentario riba Facebook. Riba termino kortiku lo atende ku e keho aki i resultadonan lo keda komparti ku famianan.

For di awe Roderick Gouverneur lo fungi komo bosero di Ministerio Públiko.

