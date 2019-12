Perspectivanan riba crecemento economico pa Aruba ta sigui marginal

Banco Central di Aruba (BCA) a publica e revision di e ‘Economic Outlook’ pa 2019 y su prome proyeccionnan pa 2020.

Basa riba datos economico disponibel pa Aruba te cu september, e Producto Bruto Domestico (PBD) pa 2019 ta proyecta pa baha cu 0,7 porciento den termino real, compara cu un crecemento di 0,9 cu a wordo premira anteriormente. E revision ta debi na cifras pa inversion, exportacion y consumo menos fuerte cu a wordo anticipa previamente. Pa 2020 e PBD real ta proyecta pa crece cu 0,8 porciento. Tuma nota cu e proyeccionnan aki por resulta di ta mas halto of mas abou, dependiendo di condicionnan mas of menos faborable den desaroyonan di consumo, inversion y turismo.

Exportacion di servicionan turistico, e motor principal di crecemento economico, ta calcula di crece cu 2,7 porciento (den termino real) na 2019 (proyeccion previo: 2,6 porciento). E subida aki ta causa principalmente pa e aumento substancial den e cantidad di bishitante procedente di Merca. E perspectiva pa turismo pa 2020 tambe ta positivo, cu un crecemento den exportacion di servicionan turistico di 2,8 porciento (den termino real), atrobe impulsa principalmente pa e mercado Mericano.

Inversion den termino real ta proyecta pa crece cu 2,2 porciento den 2019, a consequencia di varios proyecto di inversion grandi: e proyecto RECIP di WEB Aruba NV, e continuacion di e renovacion di Dr. Horacio E. Oduber hospital, e proyecto di modernisacion di aeropuerto, e continuacion di construccion di Watty Vos Boulevard, y varios proyecto relata na turismo. Pa 2020, inversion total ta premira di permanece practicamente igual debi na un bahada substancial den inversionnan publico.

Consumo total den termino real ta proyecta pa permanece igual den tanto 2019 como 2020. E factornan cu mas tanto lo ta contribui na e desaroyo aki ta e introduccion di e impuesto di BAVP na juli 2018 y e subida den accijns na januari 2019. E impacto anticipa di e subidanan menciona, no ta wordo completamente compensa door di e aumento premira den empleo.

E tasa di inflacion promedio ta proyecta na 3,3 porciento pa 2019. Mientras cu no ta spera cambio den e prijs di awa y coriente pa henter e aña, e introduccion di BAVP y subida den accijns a crece

inflacion den e aña actual. Asumiendo prijs di petroleo stabil y ningun aumento adicional den impuesto, pa 2020 inflacion ta premira di ta substancialmente mas abou, na 1,2 porciento.

Ta premira un surplus riba e cuenta coriente di e balansa di pago na Aruba pa 2019 y 2020, basa principalmente riba un crecemento substancial den entrada di turismo, mientras cu pagonan pa importacion di mercancia ta anticipa pa crece menos fuerte. E cuenta di capital y financiero di e balansa di pago (excluyendo transaccionnan bancario y cambio den reserva) ta proyecta di registra un deficit di Afl. 164,4 miyon na 2019 debi na pagonan riba prestamonan externo di gobierno y di sector priva. Pa 2020, ta anticipa un surplus di Afl. 20,9 miyon debi na un fluho mas chikito di fondonan pa exterior relata na inversionnan di portofolio.

E reserva di divisanan netto (excluyendo revaluacion) ta proyecta pa baha cu Afl. 25,3 miyon den 2019, y despues registra un expansion di Afl. 274,1 miyon pa yega Afl. 2,0 biyon na 2020. Basa riba e desaroyonan premira den e reserva di divisanan netto relativo na e pagonan di cuenta coriente durante 2019 y 2020, e nivel di e grado di cobertura pa pagonan di e cuenta coriente lo permanece stabil na 4,7 luna den 2019 y subi na 5,1 luna den 2020.

Tabel 1: Crecemento den PBD real y su componentenan 2018-2020 (cambio den porcentahe)

