Perspectiva mundial IPA 2019

Durante e di tres aña di e estudio na Instituto Pedagogico Arubano (IPA) e studiantenan ta participa na e programa Perspectiva Mundial. E programa aki ta brinda e studiantenan e oportunidad pa profundisa nan mes den e aspectonan di e profesion di maestro den exterior. E tema di e programa Perspectiva Mundial pa e aña academico aki ta: Sustainable Lifestyle; un condicion pa un estilo di bida sano y balansa pa nos mes y pa comunidad di Aruba. E programa aki ta pone mas enfasis riba e integracion di e concepto Desaroyo Sostenibel den dunamento di les na scol. E ta prepara studiante pa aporta na un futuro duradero y ta ofrece nan conocemento y habilidad. Alabes e ta forma nan manera di pensa uzando diferente tema den klas.

Perspectiva Mundial ta inclui un pasantia internacional di un luna. Pa e teoria ta mas cerca di practica, Perspectiva Mundial ta brinda e studiantenan e oportunidad pa profundisa nan mes den e aspectonan di Desaroyo Sostenibel, den e pais cu nan ta bishita. Hunto cu e ekipo di Bureau Internationalisering di IPA a logra cera acuerdo cu e universidadnan di e paisnan cu e studiantenan a scoge, pa prepara un programa dirigi riba Enseñansa di Desaroyo Sostenibel.

E programa Perspectiva Mundial ta enfoca riba aspecto di Desaroyo Sostenibel cual ta entre otro: People, Planet , Profit y Participatory Governance. Cu e pasantia internacional IPA kier stimula su studiantenan pa bira un habitante cu pensamento tanto local y global.

Como preparacion pa e pasantia internacional e studiantenan ta participa na diferente tayer, charla y excursion. Un ehempel ta e excursion cultural historico bao di guia di docente drs. Gregory Richardson den e districto di San Nicolas. El a elabora riba diferente monumento manera Watertoren y Misa Santa Theresita.

Tambe e studiantenan a participa na un excursion ecologico den Lago, Colony y Boca Grandi organisa pa docente drs. Mirscha Winterdal y drs. Sergio Tromp. Aki e studiantenan por a wak e impacto di industria y globalisacion na Aruba. Banda di esey nan por a mira loke Lago a laga atras riba Grapefield. Mirando cu un di e hot topic di e aña aki ta e hotelnan cu lo traha na baby beach, e studiantenan a bay explora e area designa pa e hotelnan. E studiantenan a papia over di sostenibilidad y tocante e raport di impacto ambiental. Nan a haya e argumentonan pro y contra p’asina nan prepara pa e debate na cua nan mester a participa

Un otro ehempel ta e tayer di Movecion y Salud cu ta cay bao di aspecto People y Participation. E tayer aki ta pone enfasis riba traha como team door di yuda otro pasa door di diferente obstaculo y ademas supera miedo.

E studiantenan a scoge e aña aki pa un pasantia na Merca (New York), Hulanda (Den Haag y Haarlem) y España (Barcelona. E studiantenan lo haci nan investigacion a base di e tareanan ricibi for di IPA, excursion na diferente instituto y tayer na e universidadnan y haci entrevista cu persona renombra den ramo di sostenibiladad. Naturalmente e studiantenan lo bishita diferente scol basico y preparatorio p’asina nan mira con ta duna forma na sostenibilidad den enseñansa. Despues di nan regreso, e studiantenan lo haci investigacion na nan scol di practica aki na Aruba. Nan lo haci comparacion entre e dos paisnan y presenta e resultadonan den luna di april na henter e comunidad di Aruba, specialmente na esnan den enseñansa.

Un palabra di gradicimento ta bay na tur persona of instancia cu tambe a contribui di un manera of otro na e biahe di e studiantenan. Alabes IPA ta gradici e famia di e studiantenan pa nan sosten. IPA ta desea e studiantenan hopi exito den Perspectiva Mundial y nan pasantia.

