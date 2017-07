Personanan transgenero prohibi di forma parti di ehercito

WASHINGTON, D.C., Merca- E decision di Presidente Donald Trump pa no laga personanan transgenero forma parti di e milicia Mericano. E decision aki a wordo tuma despues cu Trump a reuni cu su conseheronan di siguridad. White House hunto cu Pentagono lo bay traha ariba un plan pa e decision aki sea uno huridico.

“Mi por imagina cu Departamento di Defensa lo ta na cabes di esaki”, segun vocero di White House Sarah Sanders. E minister responsabel pa e milicia Mericano James Mattis a wordo poni na altura di e decision di Trump pa no laga personanan transgenero sirbi den bida militar activo di Merca.

Si esaki lo tin consecuencianan pa e tropanan militar cu a wordo desplega pa Afganistan, no ta algo cu Sanders tabata tin un contesta ariba dje.

