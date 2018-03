“Personanan special tin hopi pa ofrece y hunto nos por logra cosnan grandi”

Diaranson awo, dia 21 di maart ta Dia Mundial di Down Syndrome y den cuadro di esaki na Aruba e siman aki dos fundacion dedica na nos hendenan special a inicia cu nan ‘Speciabilities Week’. Ta trata aki di e fundacion ‘Sea Bunita Sea Bo Mes” y fundacion ‘Amazing Realities’ cu a inicia e siman cu un caminata di Plaza Betico pa Bestuurskantoor na unda a entrega Prome Minister Evelyn Wever-Croes un simbolo di inclusion den nomber di e mucha y adultonan special.

Marisol Lopez-Tromp den nomber di fraccion di POR den Parlamento a indica cu e siman aki cu ta dedica na concientisacion pa nos hendenan special ta uno cu ta duna extra atencion na e parti importante di inclui tur esnan special den nos bida diario.

“Cada un di nan tin e mesun derechonan cu nos tur tin y como tal nos sociedad mester wordo concientisa y guia riba tur e formanan cu tin pa por inclui nos hendenan special. Nos a logra hopi, pero tin un caminda largo pa cana ainda pa logra e meta final unda tur hende lo tin e mesun oportunidadnan pa enseñansa, movecion, deporte y trabou, entre otro”, parlamentaria di POR a indica.

El a agrega cu cada un di nos hendenan special tambe ta central y e como un persona cu ta sali for di sector social lo sigui cu su esfuersonan pa logra e mayor inclusion di cada un di nan den tur aspecto di nos bida diario.

Den pasado a logra duna un stap grandi unda personanan cu discapacidadnan a wordo incorpora den sector laboral (algun compania) y e rumbo aki mester continua y expandi riba e diferente terenonan.

Marisol Lopez-Tromp ta pidi tur hende pa para un rato keto y mira e importancia di inclusion di cada un di e personanan special, “nan tin hopi pa ofrece, nos tin hopi pa siña for di nan y hunto nos por logra cosnan grandi”.

