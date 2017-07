Personanan religioso ta afera mas na creencia cu na uzo di razon

CLEVELAND, Merca- Investigadornan di e Universidad Case Western Reserva a studia e caracteristicanan personal cu ta move e dogmatismo (autoritario) den personanan religioso y no religioso. Segun e resultado di e estudio realisa riba mas di 900 persona, den ambos grupo e pensamento critico ta mas desaroya den personanan menos dogmatico.

Despues di analisa e respuestanan di e personana cu a wordo puntra y influyentenan di e dogmatismo, e empatia, e aspecto di rasonamento analitico y intencionnan prosocial, e cientificonan a descubri cu e personanan religioso ta mas autoritario, e intolerancia, e aspectonan di rasonamento analitico y e intencionnan prosocial, cientificonan a descubri cu e personana religioso ta mas autoritario y intolerente, pero tin e intencionnan prosocial mas defini.

“Individuonan religioso por afera nan mes na cierto creencianan, specialmente esunnan cu ta parce di ta den desacuerdo cu e rasonamento analitico, ya cu nan creencia ta rasona cu e sentimentonan di moralidad”, segun Jared Friedman, un di e autornan di e estudio.

Fundamentalismo religiso ta vincula cerca di e intolerencia. “Teroristanan, den nan mundo, ta kere cu loke ann ta haci ta altamente moral”, e co- autor di e investigacion, Anthony Jack a adverti riba e extremonan di intolerancia. Ateonan, di otro banda, ta mustra nivelnan mas halto di rasonamento analitico. Den su caso, e aumento di dogmatismo ta asocia cu e nivelnan mas abao di intolerancia.

“E repercusion emocional ta yuda personana religioso sinti nan mes sigur: mas coreccion moral nan wak den algo, mas esaki ta reafirma nan pensamento”, segun Anthony Jack.

Al contrario, e preocupacionnan moral ta haci e personana sintinan menso sigur compara cu personanan no religioso, segun Jack. Si e ateonan yega na e extremo, “nan tin falta di percepcion pa wak cualkier cos positivo di un religion, nan ta wak solamente loke ta contradeci nan pensamento analitico y cientifico”, segun e investigador. E estudio a wordo publica den ‘Journal of Religion and Health’.

