Personanan preocupa cu no a haya FASE a bay cerca Gobierno

Dialuna mainta un grupo di persona a bay manifesta na Gobierno, ta grupo di hende cu no a haya fase mes of a haya un solo biaha. E grupo aki a uni y a traha un carta y apoya. E señora cu ta na cabes di e manifestacion chikito aki a aserca minister di labor sr Glenbert y splike e motibo di su manifestacion cu un grupo pasobra no ta hayando atencion di FASE.

Grupo a presenta na minister di labor manifesta pa fase Posted by MasNoticia.com on Monday, June 29, 2020

Un ciudadano a comenta cu e no a bin bati porta na minister pa yude, pero ta gobierno a informa pa aplica pa fase, si no por yuda djis bisa, pasobra anos ta mantene di esei pa cuminda pa yiu, asina un señora cu ta traha den mundo di contratista a bisa. Minister Xiomara Maduro a sali pafo y topa cu e grupo pafo y a scucha nan banda. E señora encarga cu e manifestacino a menciona cu tin hende a manda email y yama no ta scuchando ni haya reaccion di fase. Famia a wordo plama for di otro. Nos ta compronde cu e fundacion di cuminda ta yudando bon, tin hende for di April no a cobra, y asina a entrega un documento na prome minister di Aruba y Minister Xiomara Maduro.

Comments

comments