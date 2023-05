Diadomingo merdia personanan pasando riba caminda di Baracadera a informa autoridad cu lo a mira un homber cu ta parecido na e homber Werleman cu ta perdi pa algun dia y ta canando manera perdi. Di biaha a mobilisa un patruya pa bay tira un bista den e area wak si ta hay’e ta canando ey banda pero sin resultado.

Pedro Werleman a sali for di cas riba un diaranson y nunca mas no a regresa cas. Tur cos a cuminsa diabierna atardi autoridad a keda informa cu na beach di Arashi a haya un tas cu varios celular y pertenencia aden di hende. Na yegada di patruya a topa cu identificacion di e homber Pedro Werleman y cu algun celular aden y mas cos, ta asina polis a cuminsa busca famia pa sa si nan sa over e pertenencia di e homber perdi aki. Y te dia di awe no a tende nada mas di dje.