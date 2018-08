Diadomingo atardi den Parke Arikok a surgi un accidente cu quadracer cu a laga por lo menso 3 hende herida. Dos dama y un cabayero. Un cabayero cu a mira e accidente tei pasa a bula for di su quadracer pa yuda e damanan y den esaki e cabayero a corta parti di su pia. Polis di trafico y ambulans a presenta pero e cabayero a bisa e no mester ayudo paso e no a bolter pero tog a opta pa haya atencion medico. Parce cu e dos damanan cu a accidenta a bay cu auto personal pa hospital.

