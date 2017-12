Personanan haya cu klapchi na nan cas lo no haya permiso e aña aki

Sr. Ferdinand Ponson, miembro di e comision di Vuurwerk pa Cuerpo di Bombero ta splica tocante e ultimo desaroyonan pa loke ta importacion di klapchi.

E reglanan cu tin, cu t’ey caba lo wordo atendi cun’e e añanan aki, mescos cu tur e añanan. Tin diferente luga cu a wordo cera aña pasa y e aña prome. A dicidi esaki conhuntamente, pa wak esunnan cu a haci fout, pa nan no haya vergunning e aña aki. DI un manera mester siña e bendedonan cu e beleid t’ey y cu e lo wordo implementa.

Ora di tene un reunion, ta un pica cu si tin 83 aanvraag di bendedonan, ta bin mas o menos 20 persona cu a haci aanvraag cu ta bin reunion, y e otronan no ta haya e informacion. Tur importado a haya e reglanan, pero toch nan no ta mantene nan mes na dje.

E comision di vuurwerk lo zorg pa esaki y tambe lo zorg pa tin e consecuencianan ariba esaki. Esunnan cu no ta cumpli cu e parti di vergunning, esey e comsion lo atende cu esey tambe.

Tur esunnan cu e comision a haya vuurwerk cerca nan, ya caba a splicanan caba, cu nan no ta bin na remarca pa un vergunning. Otro persona lo mester haci e bentanan, pa e bendedo lo no perde su placa. Pero e persona en cuestion lo no por haya vergunning.

Caminda cu a haya vuurwerk tin su consecuencia caba, y nan a compronde e pakico e consecuencia aki ta bin pa nan, segun Sr. Ferdinand Ponson, miembro di e comision di vuurwerk, pa Cuerpo di Bombero.