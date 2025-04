Lamentablemente…

Despues di nos evento “Pelicula den Bario” diahuebs Santo caminda nos a pasa The Passion of the Christ, un persona a drenta riba nos tereno y horta material di construccion. Nos ta publica un potret di e auto cu tabata presente durante e momento aki.

Manera hopi hende den comunidad sa, nos ta trahando duro pa drecha y embeyece nos club pa bo y tur otro bishitante. Esaki ta un situacion fastioso.

Nos club tin camera di seguridad (diferente angulo) y informacion relevante di e suceso. Nos ta pidi e persona (cabayero) pa entrega e materialnan bek. Si no, lo tuma e siguiente paso cu ta serca autoridadnan.

Directiva di Centro di Bario y Deporte Dakota