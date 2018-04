Personanan den bijstand lo wordo educa pa nan por haya trabao

Plan social ta pa no ta pa duna placa so, pero nan lo mester haci algo pa comunidad tambe, segun minister Glenbert Croes, Minister di Asuntonan Social y Labor. Ta bay educa e comunidad y yudanan pa busca un trabao, pa haya un tiki mas educacion.

Minsiter Glenbert Croes a gradici Minister di Enseñansa, Minister di Infrastructura, di Finanzas, di Salubridad Publico, di Transporte, di Husticia, Minister President pa nan cooperacion y participacion active den e plan di accion Social.

E problema social no ta solamente e ministerio di Asuntonan Social, riab tereno di husticia, riba tereno di vivienda social, riba tereno di enseñansa, e leerwerktraject. Mester zorg pa hendenan cu ta den bijstand haya un training, pa nan bay den e sector laboral. No ta bira lomba pa niun hende pero tampoco ta duna un bijstand eternamente. Ora un persona ta haya bijstand y e ta un persona cu por duna un contribucion den sentido di trabao, esaki ta mara na servicio comunitario.

Un persona cu ta haya bijstando, pero den centro di barrio gobierno lo kier pa e persona aki duna servicio comunitario den barrio. Pero e via e Sistema aki tambe, ta duna nan un training, mientras cu nan ta pone nan tambe den e Leerwerktraject, pa asina despues nan por drenta e Mercado laboral. Pero no drenta den Mercado laboral so, pero pa nan keda cu e trabao tambe. Si e bijstand ta 500 florin menos, sector priva ta paga e diferencia, pa duna un hoben incentivo pa trabao. Hopi di e hobennan den bijstand, no mester solamente job coaching, pero life coaching. Mester transforma nan bida, ya cu nan ta sinti cu tur hende a bira lomba pa nan. Nan ta hobennan bibando den rebeldia. Lo mester cambia nan Sistema di norma y balor, pa siña cu tin balor pa soña, pa tin ambicion. Pa yega leu den bida, atrabes di traha, door di gana un salario, y no door di un bijstand.

Tur hende cu ta haya bijstand, e ta un placa cu gobierno y pueblo ta duna como solaridad social. Ni maske con dificil e por ta, kita bijstand ta inacceptabel pa e minister. No por bira lomba pa un hende den necesidad, un hende cu mester yudansa. Pero di otro banda mester pa tur contribui, di un forma of otro, cu ora cu e persona ta haya bijstand, cu tin hende cu por kibra hero cu man, cu por duna un man na centronan di barrio. Esaki nan lo por yuda haci nos barionan mas bunita, segun e minster di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes.

