Personanan cu virus di HIV por hiba un bida normal

Door cu Aruba ta un comunidad chikito, y mayoria di biaha, tur hende conoce otro, den cierto casonan si un persona tin un malesa of tabata victima di un of otro abuso, ta prefera di no haci esaki publico. Pa mustra e pueblo di Aruba tambe di con leu e programa di awareness di Women’s Club di Aruba ta, un pashent cu ta biba cu HIV a duna su testimonio.

Sra. Nadia a splica cu loke a sosode cun’e, e no kier pa niun hende pasa aden. El a duna varios entrevista caba, dentro di e poco tempo cu el a haya sa di cu e tin malesa. El a sigui bisa pa ora algo asina pasa, pa no sconde, no tene miedo. HIV ta un otro malesa cu ta wordo trata actualmente hopi bon, si bo hiba un bida sano y siguiendo e instruccionnan di dokter, e persona por hiba un bida normal, mescos cu cualkier otro malesa.

Door di un transfusion di sanger cu a tuma luga den exterior, Sra. Nadia a keda infecta cu e virus HIV. E ta contra di cu ta conseha e hobennan pa tene uza preservativo ora di tene relacion sexual. Al contrario, su conseho ta pa miho manera ta pa tene e relacion sexual ora cu e persona ta suficiente madura pa si algo asina pasa cu e persona, nan por siña biba cu e malesa.

Vooral durante temporada di carnaval, ta wak propagandanan di preservativo ta pasa, y Sra. Nadia ta full contra di esaki. E ta pidi hobennan pa ta mas aware, pa nan habri nan wowonan. Biba cu’n malesa asina ta limita e persona. Pero si hiba un bida, unda cu ta bisa cu e persona no ta prepara pa tin un relacion sexual, e no ta prepara pa nada. No solamente embaraso, pero tur otro cosnan cu por bin, scucha conseho di mayornan. Y si acaso ta sinti algo cu no ta normal na nan curpa, pa nan papia y no keda keto. Ora di keda keto, esey por mata e persona hopi mas lihe cu e malesa. Ainda na Aruba ta existi e cultura di miedo, e taboe. Esaki ta cosnan cu mester laga atras y busca informacion.

E sentido di rabia, di puntra ‘pakico ami’? E ta algo normal. HIV ta un malesa como cualkier otro y tin bon remedi. Lamentablemente tin algun remedi cu den Nadia su caso, AZV no ta duna. Y esey ta limit’e un tiki. Pero esunnan mas importante, si ta wordo cubri. Tambe pa lebomai e cultura di taboe. Si taboe no ta existi pa cierto otro cosnan, pakico e taboe pa un malesa.

Mester yuda otro, stop di ta egoista. Cu e testimonio, por habri wowo di otro personanan.

