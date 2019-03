Personanan cu ta bay campa mester respeta naturalesa

Semana Santa ta un tempo di celebracion, pero tambe un periodo pa para keto. Awo lo mester para keto na e uzo di e beachnan como un recurso natural y p’esey Directie Natuur & Milieu, tin un encargo ariba esaki.

Sr. Gisberth Boekhoudt di DNM a sigui bisa cu tur hende ta haci uzo di diferente parti di nos beachnan, y pa nan keda den bon condicion y pa sigui haci uzo di dje, mester tene cuenta cu nos bisiñanan cu ta campa y nos turistanan cu ta di bishita.

Pa percura esaki, tin diferente leynan cu ta vigente, e.o. e Openbare Water en Stranden, unda cu diferente articulo ta stipula kico mag y kico no mag. E coremento cu auto ariba e beachnan , esey ta prohibi. E tiramento di diferente articulonan ariba beach tambe ta prohibi. E Algemene Politie Verodering ta bisa tambe cu no mag di susha e caminda publico. Pero tambe e beachnan tambe ta wordo considera openbaar. Desde 2 aña pasa, tin e ley cu ta proteha e diferente mata y bestia. Ta conoci hendenan ta gusta saca streanan di lama, saca potret cu nan y pa despues ponenan bek den lama. Esaki ta prohibi pa hopi aña caba. Ta stress pa e hendenan disfruta di e beach, disfruta di e bestia y e matanan, saca nan potret pero laganan unda nan ta. Esunnan cu ta campa cerca di mangelnan, respeta esakinan, como un mata cu ta duna sombra, cu ta duna e brisa friu cu ora ta sconde di e solo. No kap e matanan, laganan na unda nan ta.

Boekhoudt a sigui bisa cu tin mas bestia y matanan cu mester wordo trata cu cuidao no solamente durante Semana Santa, pero henter aña. Pero durante Semana Santa tin un grupo mas grandi ta bay na e beachnan. Y pa disfruta sanamente y hunto, manera cu Aruba su lema ta: “One Happy Island”.

E aña aki polis a acerca DNM dos luna pasa, a base di e reglanan cu tabata tin aña pasa, hunto a repasanan. A check a base di cua e ley nan ta, e accionnan of cosnan cu hendenan ta haci, kico ta prohibi, kico no. Nan a wordo incorpora, of ahusta den e reglanan cu tabata tin di aña pasa y e aña aki atrobe ta vigente.

Den pasado pa bin te cu aworaki, e tendencia cu antes tabata uza barbecue cu carbon, awo menos y menos, e beachnan ta keda den un miho condicion. Esey ta un di nan.

Pa loke ta e uzo di baño, na Aruba tabata tin un sistema Frances, di coba un buraco y haci bo necesidad eyden. Esey a baha hopi. Nos mes, como comunidad ta bayendo den un desaroyo positivo.

Lastima ta unda cu e cortamento di mangelnan ta keda algo cu hendenan ta considera cu e ta stroba. Tin cierto cosnan asina cu ta tumando luga. Pero en general, Boekhoudt a bisa, cu e hendeanna ta comportandonan mes mas cu atencion pa cu medio ambiente. Y esey ta algo di apoya. P’esey ta cera cabes cu eigenlijk ta keda un comunidad, unda ta haci uzo di nos naturalesa, cu e intencion cu otro aña of pa su mañan por bolbe haci uzo di dje, cu e ta den bon condicion.

