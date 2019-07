Personanan cu a yega di pidi expansion di nan tereno por pasa DIP pa reinscribi pa esaki

Un di e puntonan cu minister ta stress mas ariba dje, ora cu Sr. Haime Croes a tuma encargo di DIP over, tabata pa tur hende haya nan fair share cu pa añanan largo nan ta pidi.

Na comienso a cuminsa na analisa DIP, cu en principio tin mas o menos 22 producto. Lastimamente, pa esunnan encarga cu DIP, nan mester pidi despensa, ya cu niun di e productonan cu DIP ta ofrece, no ta up to date. Tur tin peticion pidi pa añanan largo y nunca a haci caso di nan.

P’esey mester cuminsa cu e trabou pa e personanan cu tin derecho, pasobra nan a pidi pa hopi aña caba sikiera un contesta, cu nan no a haya. A cuminsa cu e ‘inhaalactie’. Despues cu tabata exitoso cu e pre- reservacion di tereno, awo ta toca na expansion di tereno. Tin como 2 mil hende cu desde varios aña pasa, si wak e lista for di 1999 ta pidiendo un expansion. E expansion ta mas bien cu kisas lo kier traha un garage, un camber pafo. Hopi biaha no ta trata di pidi hopi tereno, pero a pid’e pa hopi tempo pero no ta hayando esaki. Mirando esaki a cuminsa e accion pa e personanan aki, cu a mandanan carta caba, unda cu nan por pasa wak na DIP, entre 5 y 16 di augustus, bin reinscribi nan peticion cu nan kier e expansion y na mes momento, asina cu nan kier e expansion, mirando cu e expansion ta di hopi aña pasa, mester wak si nan ta interesa y paga pa e expansion, e ora lo manda nan midi na kadaster y dentro di 3 pa 4 luna por haya e expansion, cu nan a pidi pa añanan largo. Tabata palabranan di Sr. Haime Croes, director di DIP.

Comments

comments