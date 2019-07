Personanan cu a pidi un extension di erpacht comercial por pasa na DIP reinscribi

Un otro producto ta e parti di loke ta wordo yama e Erfpacht, cu a caduca. Ta un berguensa como DIP, cu tin hende for di 1986 ta pidiendo un extension di erfpacht. A bay den sistema di DIP, y a resulta cu tin mas o menos 300 persona cu a pidi den e tempo ey, pa nan extension di erfpacht. Y awo atrobe, gobierno como parti di su maneho, kier cumpli cu nan.

Den e fase aki, DIP ta puntra si por tin mas hende cu no a inscribi, por pasa libremente atrobe, for di 5 pa 16 di augustus y asina cuminsa e proceso pa haya e verlenging di erfpacht.

Mas aleu, Sr. Croes a sigui bisa cu tin e aspecto comercial. Tin hopi problema cu e parti comercial, den e sentido cu tin hopi hende cu for di 2008, ta pidiendo cierto opcionnan y mirando cu tin hopi retraso den e sistema di DIP, Sr. Croes a splica cu e grupo aki tambe por bin reinscribi pa e extension di erfpacht comercial. Segun Sr. Haime Croes, director di DIP.

Comments

comments