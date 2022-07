Diasabra marduga na the village mall unda gusto ta, tabatin basta hende pero un momento cos a bira poco tenso pa e personal di security cu algun persona bou influencia cu a cuminsa lanta cu e personal.



Tabatin te hasta papia cu e personanan a cuminsa bringa cu e security unda a cuminsa mobilisa varios unidad policial. Pero na yegada di Polis esei no tabata e caso, tabata un pustamento y tiramento di palabra pero nada di agresion. Polisnan a vigila e situacion maske tabatin basta hende pero e peliger mes no tabatin.