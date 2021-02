Na tur MFAnan rond di nos isla tin personalnan presente paden pa asina yuda e comunidad cu registracion pa cu e vacuna di Corona Virus. For di 7:30 te cu 4:30 non stop di dialuna pa diabierna. Yega cu bo carnet di AZV of si no tin AZV pero ta biba na Aruba por presenta cu paspoort.

