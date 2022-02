Diaranson mainta trahadornan di KIA a pone trabou plat hunto cu nan sindicato TOPA y SEPPA debi na disgusto grandi cu ta reinando entre e personalnan y e director sr. Winklaat. Sr Bernabela di sindicato TOPA y SEPPA tabata presente y sr Bernadebal a comenta cu e trahadornan a tene un reunion na pia di trabou organisa pa e dos sindicato cu a yama esaki.

E motibo di reunion ta cu ta reina un mal disgusto bou di e personalnan di KIA. 11 punto e personalnan di ta cuestionando e director di KIA y recientemente por a tende un declaracion di e minister di husticia Rocco Tjon cu a duna di conoce cu e director di KIA ta bou di menasa di morto y p’esey gobierno tin su persona na cas bou di su seguridad. Despues cu sindicato TOPA a tene un reunion cu su delegadonan na oficina a pidi e delegadonan pa por fabor pasa na e opleiding centrum na Balashi kico ta pasando. Pa nos sorpresa e delegadonan ta bin topa cu e director ta trahando na e opleiding centrum na Balashi.

TOPA ta puntra minister di husiticia sr Rocco Tjon kico tin di berdad cu e declaracion cu el a duna , no por ta asina cu minister Rocco Tjon ta bisa cu tin un menasa di morto pa cu e director di KIA y pa su seguridad y su famia e ta na cas y ta resulta cu e director ta trahando suavemente na Balashi. Mas ainda e trahadornan di KIA ta mas disgusta y den e caso aki nan ta bisa con porta posibel ta bisa un cos y un aviso serio y ta resulta e ta trankiliamente trahando otro caminda. Awe mainta TOPA y SEPPA a convoca un reunion urgente of ta yame un walk out pero e punto ta keda si cu tin un punto sumamente grandi con e director ta hibando e situacion na e momentonan aki y tur e trahadornan a bisa ta basta.

