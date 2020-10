Personalnan di e bureau di MinROIM tambe tin cu keda cas algun dia pa evaluacion

Despues cu Gobernador di Aruba Sr Alfonso a firma e carta di retiro di Sra Drs Marisol Lopez Tromp cu tabata e Minister encarga cu Desaroyo Teritorial, Infrastructura, y Medio Ambiente su personalnan cu tabata den su bureau sinta na bestuurskantoor no tabata sa kico lo bay pasa cu nan.

Ta algun personal contrata te cu fin di e gobernacion nan ta e personalnan cu a keda tuma den servicio for di 2017 cu e ex minister Oduber tabata encarga cu e carteranan y e personalnan a sigui cu e ex minister Lopez Tromp te 22 di October 2020. Manera algun di e coordinadornan a publica riba nan media social, diahuebs pa 7:17 atardi nan a haya un mail for di e secretaria di Conseho informandonan debidamente pa keda cas un dia y durante dianan dilanti e Prome Minister di Aruba cu lo bay evalua e situacion mirando cuanto personal tin den bureau di MinROIM y lo dunanan informacion kico ta bay ta nan tarea of un unda lo ubicanan pa continua cu nan trabou. Maske algun a expresa nan mal contento riba nan social media, pero durante transcurso di siman posiblemente nan lo keda invita personalnan cerca e prome Minister di Aruba.

