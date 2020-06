Personal di Terminal Workers di Astec Nv kier aclaria puntonan pasando na waf Barcadera

Redaccion di Masnoticia.com a ricibi un carta di parti e personal di Terminal di Astec relaciona cu cierto acontecimento cu ta pasando na waf Barcadera entre gerencia y e trahadonan y kier aclaria algun informacion.

Astec N.V

Terminal Workers Operations Department Barcadera 141

Balashi, Aruba

Agencia y hauler nan concerni

8 Juni 2020, Apreciabel Sr/ Sra,

Pa medio di e carta aki nos como Terminal Workers di Astec N.V kier a aclaria algun punto di e situashon actual na waf di Barcadera, mirando cu esaki tin un efecto negativo directo ariba e agencianan y e hauler nan.

Nos como trahador ta preocupa cu e mal maneho y e desishon nan cu ta wordo tuma den e ultimo tempo nan. Mayoria di nos tin entre 10 pa 21 anja trahando na Astec N.V y nos no por a pensa cu un dia e servicio cu nos ta brinda tur dia na boso, lo wordo afecta asina aki. Perhudicando agencia y hauler nan directo. Mirando cu den anjanan anterior abow di un otro maneho, e prioridad di ASTEC N.V y su trahador nan tabata pa brinda servicio e mihor manera posibel. Y awor esaki a cambia unda maneho ta bisa su trahador nan cu agencia nan mester para warda of grita na piedad di Astec N.V pa recibi e servicio cu boso ta paga pe. Den e palabra nan di e director, “Let them scream!” Y esaki ta pone anos como trahador mustra hopi malo.

For di aña nan prome cu 2017 un ploeg den operations pa traha barco y entrega container y demas carga, tabata consisti di 19 trahado pa cada warda. Esaki tabata net sufiente trahador pa por brinda e servicio optimal. Desde 2017 maneho kier a cuminsa corta den e cantidad di personal den Operations Department, e departamento cu ta hasi e trabownan necesario pa tur carga ariba barco por yega den e man di agencia. Cortando den personal ta pone cu e PELIGER di e trabow ta bira mas grandi. Y concecuencia di esaki ta cu nos como trahador no por ejecuta nos trabow manera mester ta y agencia nan lo sufri di e esaki tambe.

Awo na 2020 cu e situacion fastioso di COVID-19 nos no a spera cu maneho lo bai tuma e oportunidad aki pa hasi un wega sushi husando e situashon di COVID-19 como un smoke screen pa hasi mas daño na e servicio di ASTEC N.V. Durante e period aki Astec N.V a hasi ajusto nan pa por a draai segun e regla nan di DVG. Pero awor cu e situacion a bai bek na normal nos ta ripara cu maneho kier hasi e cambio nan aki permanente pa scapa plaka. Caminda den maneho mes, promoshonnan extraordinario ta tumando lugar. “Buriconan ta traha pa cabay por come.” Manejo a pone 5 trahador di operations caba den otro departamento. Y tambe a implementa e regla cu si un ploeg NO ta completo, no lo busca remplasante pa asina yena e ploeg y lo draai a lo minimo. Esaki hasiendo nos trabow mas UNSAFE ainda y agencia cu ta paga pa servicio optimal no lo ricibi esaki y nan lo mester warda! Treciendo mas gasto pa boso mes.

Nos como trahador a demostra nos mal contento na nos director pero a wordo ricibi cu schriftelijke warning y tambe a wordo menasa varios biaha cu carta di retiro.

E maneho cu nos director kier hiba ta unsafe, inhusto y no ta corecto. Como trahadornan di Astec N.V ta pidi disculpa na e agencia y haulernan y ta spera cu e servicio por bai bek na unda tur hende ta contento y satisfecho.

Nos ta spera di por a comparti nos preocupashon nan y ta habri pa por dialoga si mester ariba esaki nan.

Saludos,

Astec N.V Terminal Workers Operations Department

