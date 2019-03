Personal di inmigracion ta e cara di Aruba na yegada di e turista

Dia 19 di maart 2019, Inmigracion Aruba ta recorda 50 aña di inmigracion. Sra. Lori Simmons, Team Chef, ta amplia mas.

Sra. Simmons a bsia di ta contento di por a draai inmigracion pa 50 aña largo, mientras cu su persona mes tin 40 aña trahando. Den e 40 añanan, tabata tin temponan bon y malo, pero semper nan tabata sa di haci tur cos manera cu mester ta. Ora cu e turistanan yega, nan ta e prome caranan cu nan ta wak. Y mester dunanan un caluroso bon bini, pa nan por bisa cu e prome cara di Aruba, tabata esun di miho. Cu nan por sigui bin.

ROL DI INMIGRACION

Ta controla tur hende si nan ta cumpli cu e reglnanan di LTU, cu nan mester tin suficiente placa, passpoort valido, un luga di keda. TIn biaha tin hendenan cu tin poco problema, ta avisa nan cu nan no por drenta. Nan ta wordo splica na un bon manera cu nan no por drenta. Y personanan cu ta wordo deporta, ta wordo splica ki tempo nan por drenta bek. Esunnan cu no ta cumpli cu reglanan di LTU, nan ta wordo informa pa otro biaha, si nan bin bek aruba, pa nan zorg pa haci loke mester y lo por drenta sin problema.

RETONAN

E reto di mas grandi pa inmigracion, ta ora cu bo mester sinta oranan largo, 12 or di bati, ora di come, y abo como oficial di inmigracion no por bay come. Tin mama y tata di famia, cu tin cu regla mil y un cos, y ora di bin traha p.e. 11 or di mainta, esakinan ta bay come te kisas 5 or di atardi. Aworaki e reto di mas grandi ta cu esun cu a cuminsa, mester a siña for di nan cabes, ken por drenta y ken por sali. Pero aworaki tin e sistema digital, cu ta haci e trabao mas facil. Pero ta un reto tambe pa wak con e mundo digital ta sigui bay dilanti.

expansion

Sra. Simmons a sigui bisa cu Inmigracion Aruba ta cla pa e expansion di aeropuerto, y aunke cu nan ta falta di personal, pero semper nan ta purba di haci nan ‘uiterste best’. Tin hende ta keha cu nan a tarda un tiki den e rij, pero personal di inmigracion ta purba semper di haci lo miho. Tambe el a gradici tur e persona di inmigracion cu ta bin traha ariba weekend, cu nan por pase na cas, pero toch ta bin traha. Vooral den temporada di december. Principal ta pa mustra cu nan por, y nan sa cu nan por.

