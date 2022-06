Diabierna atardi Bon Dia Aruba a bay live na GNC pa loke ta un situacion di un persona cu ta cera y hues a declare liber pero e personalnan di GNC hunto cu nan hefe ta pio cu dictadura manera esun pazuid aya. UN departamento totallos, unda tin te hasta personal keha na Landsrecherche 20 di Mei 2022.

Awe por tuma nota con tin personal bruto sin manera cu no mester ta trahando mas eynan. E famoso Ras abusador a pusha un señora, e video a cay den masha mal tera den comunidad.

Pueblo ta puntra si aki si ley no ta conta y no ta duna e personal aki un prohibicion pa no traha te ora un investigacion termina pa loke ta e sucedido, of e director lo tapa pa e bagamunderianan cu ta pasando.

E video aki tambe a cay den mal tera cerca polisnan, pasobra ora polisnan haci tipo di actonan aki bo ta hayabo cu Bizo ta sali for bou di baranca y core ataca un polis uniforma, kita su arma, duna prohibicion pa drenta edificionan, straafnan y mucho mas. Ta puntra si esaki ta conta tambe na Guarda nos Costa of abuso si por tuma lugar eynan?