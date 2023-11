Departamento di Salud Publico ta informa cu diaranson dia 22 di november ta e dia cu nan ta warda tur profecional cu ta duna cuido directo na patient, pa pasa busca nan vacuna di Influenza y/of COVID na seccion di Malesanan Infeccioso situa na Avicenastraat #1 (patras di edificio di DVG) for di 7:45-11:45 di mainta y atardi for di 1:15 pa 4:00.

Cu personal di cuido nos ta referi por ehempel na dokter di cas, specialista, dentista, fysioterapista pero tambe nan asistentnan y tur trahadornan di casnan di cuido cu no a vacuna ainda.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]