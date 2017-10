Personal di actividad ta stroba fluho di trafico

Un patruya di strandpolitie durante control di nan rayon. Pa 8 or y 44 nan ta para e personal di departamento di actividad di un Low Rise Hotel. Na e crusada banda di The Mill e personal en cuestion tabata strobando e fluho di trafico den direccion bay noord. El a haci esaki pa laga su grupo di ciclista pasa bay. Na altura di The Village nan a para e persona pa hala su atencion riba su comportamento y cu e no mag di para e trafico asina. El a wordo mustra ariba otro caminda pa sigui bay den direccion noord y cu loke el a haci ta un hecho castigabel. E personal di actividad a mustra comprension.

Despues di esaki e patruyahe a sigui sin novedad. Chef van Dienst a wordo poni na altura.