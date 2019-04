‘Personal Branding – Your Footprint’ presenta na Setar Youth Tech Event

Diasabra ultimo Desaroyo di Talento Certifica y Docente di hobennan, Sra. Sharleen Tromp a duna lectura durante Setar su Youth Tech Event titula, ‘Personal Branding – Your Digital Footprint’ – ‘Bo marca personal – Bo imprenta digital.’

Durante e evento aki 6 diferente grupo, 3 parti mainta y 3 parti merdia, un total di 330 hoben a participa na un lectura di un ora largo, unda hobennan a primeramente wordo dirigi na identifica y conecta cu nan identidad personal. Den un manera practico y creativo, hobennan mes a reconoce nan puntonan fuerte, nan puntonan debil y a bay para den nan grupo di personalidad.

Por medio di CrossRoad su banner diseña cu streanan colorido – ilustrando cu tur hoben y personalidad ta un ‘Super Star’ – hobennan a secciona nan mes, segun e color di personalidad cu mas nan ta sinti cu nan ta pertenece na dje.

Una bez, e hobennan a identifica nan personalidad, nan a wordo concientisa riba nan ‘Digital Footprint’ – pa nan ta conciente con nan ta presenta nan mes, o sea nan ‘Personal Brand Personality,’ online. Con nan kier wordo presenta online, na momento cu otronan y mas aun, posibel oportunidadnan profesional investiga nan online.

Segun Susana (Suzy) Maduro, Corporate Communications Manager na SETAR N.V., e hobennan a haya un splicacion di un manera hopi simpel tocante nan personalidad. “Mi a haya e material hopi divertido pa e muchanan, y bo ta wak cu nan a reconoce nan mes. Nan a reacciona, bisando “yesss…” ora nan a reconoce nan mes. E parti mas importante cu mi a haya ta cu e concientisa e hobennan, cu loke nan a haci awe online, por persigui nan den futuro.”

“Hopi biaha, pa motibo cu nan ta inocente y hoben, nan no ta paga tino. Y door cu a mustra nan, si nan djis Google nan mes y si tin video of potret di nan, e persona of organisacion cu kisas lo bay duna nan un trabou, of bay den negoshi cu nan mayan, por wak si bo ta uza un lenguahe menos positivo y con esaki por perhudica nan. Paso awendia no tin nada priva online y si bo a wordo avisa, manera e dicho ta bisa – een gewaarschuwd mens telt voor twee.”

Maduro ta sigui bisa cu e motibo cu Setar a scohe pa ‘Personal branding’ ta pasobra esaki ta e futuro. ”E trabounan den futuro no ta bay ta manera nos conoce nan awendia, ta bin funccionnan totalmente nobo, hendenan ta bay specialisa y kisas ta bay traha nan so, anto bo mester di ‘Personal Branding.’ Ta bon pa e hobennan ta prepara y p’esey e eventonan aki ta importante.”

“Un mayor a bisa mi cu SETAR mester bay duna les, aunke no ta nos tarea pa duna les pero hopi biaha nos tin tendencia di pensa cu tur cos ta tarea di Gobierno, pero Gobierno no por haci tur cos, tur organisacion of persona den posicion di influencia mester haci un diferencia. Lo ta bon pa tur maestro na Aruba sa cu nan tin un plataforma pa ekipa y inspira nos hobennan.”

Facilitado, Sharleen Tromp a mustra riba e hecho cu publicacionnan online ta concreto y ta basicamente un ‘imprenta.’ Simplemente cu esaki ta, digital. “Hopi biaha hobennan ta pone imagennan online unda nan ta den cierto actividad of nan ta acompaña pa cierto personalidad cu ta sea faborece nan profiel, of no ta faborece nan profiel. Nos ta biba den un mundo digital y awor aki nada ta priva. Y imagennan robez tambe ta masha dificil pa kita, una bez esaki a sigui wordo comparti pa otronan, riba nan plataforma, riba cual abo no tin acceso di control mas na nan.”

Tromp a conscientisa riba diferente punto pa tene cuanta cu’ne. “Ora di considera cu bo profiel ta wordo investiga online, companianan of futuro oportunidadnan profesional ta pone atencion riba cinco diferente punto; 1. imagennan comprometedor – inclui imagenan sexualmente provocativo, 2. Lenguahe ofensivo, 3. Publicacionnan discriminatorio, 4. Actividadnan ilegal, incluso droga y abuso di alcohol, y 5. Publicacionnan cu ta papia malo di otro persona of organisacionnan.

“Cualkier compania of scol den exterior cu bo lo aplica na dje den futuro, lo investiga bo profiel online y nos mester ta alerta na loke nos ta scirbi y publica di nos mes online, cu ta un distribucion global.”

