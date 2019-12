Personahe di aña 2019: Janine Rodriquez

E OFICIAL: Con cu bo kier splike pero, e Woman of The Year, Personahe di aña 2019 ta keda pa Sra. Janine Rodriquez. Riba un diasabra 21 December director di masnoticia.com Norben Giel a publica riba su pagina di facebook cu e ta haya cu e persona di aña 2019 na su opinion mester ta Sra Janine Rodriquez, kitando politica un banda.

E post aki a causa cu hopi hende mes a reacciona mas cu 2300 hende a like e post y 1300 a share esaki y a comenta positivo y hasta reacciona cu Sra Janine merece.

Esnan cu conoce Janine cu a haya servicio for di dje sa cu e ta un persona cariñoso y amabel pa yuda. Janine Rodriquez a cuminsa traha como empleado publico 28 aña atras na departamento social, el a cuminsa bou e departamento di bijstand y a conoce hopi hende mes y yuda. Esnan cu tabata chikito 28 aña cu a haya ayudo for di Janine awe ainda ta gradicie ora tope riba caya. Asina Janine a sigui crece bay pa departamento di trahado social y a keda basta aña y despues a traha pa slachtofferhulp. Despues di algun aña na e departamento ey a pasa over pa Slachtofferhulp di Polis cu ta mas cu 7 aña den e funcion aki.

Janine a traha den cooperacion cu hopi fundacion e.o Cruz Cora, fundacionnan cu ta yuda esnan den menos recurso y mucho mas. Esnan cu no sa Janine tin un fundacion cu tur aña escolar e ta haya donacion y e tin un lista di muchanan cu nan mayor no tin e modo pa cumpra sea paña, of tas pa nan y Janine ta haci tur su posibel pa yuda un gran cantidad di mucha pa nan por tin tas, uniform, paña pa cuminsa un aña escolar nobo, pero esaki nunca e no ta trece dilanti pasobra e ta hacie di su curason pa e comunidad. Janine ta yuda esnan grandi di menos recurso tambe tanto den su ora liber y den su ora di trabou. Casonan di horcan ora hendenan keda sin cas Janine tabata wordo yama y ta haci tur su posibilidad pa yuda.

Unda tur bo ta mira Janine

Janine Rodriquez e unico hende muhe na Aruba despues cu un colega di dje femenino a bandona e trabou di slachtofferhulp cu a bay otro departamento suso tin cu ta atento pa e comunidad completo di Aruba mas cu 120.000 hende y sin conta e casi 1 miyon turista cu ta bishita nos isla pa aña, pasobra si algo pasa un persona local, of turista den cualkier desgracia, sea mainta, atardi, anochi, marduga Janine ta wordo yama pa asisti. Janine bo ta mir’e na desgracia, candela, famia cu a perde nan ser keri den un forma tragico, y mucho mas.

Janine pa hopi aña ta voluntario den e mundo di carnaval ta yuda y ta haci hopi trabou social, e ta yuda fundacionnan y hasta Aruba Doet por a tuma nota di presencia di Janine. Mientras anos ta tuma vakantie gosa den exterior etc, Janine su vakantie mester ta hopi cortico y tin biaha no tin tempo pa tuma vakantie mes debi cu no tin ningun persona na su luga. Esaki a pone cu e personahe di aña, woman of the year y pa bisa pa decada y miho dune e reconocimento na bida, esaki merece pa Janine Rodriquez cu ta sirbi nos pueblo 365 dia, 24 hora pa dia e t’ey pa brinda asistencia na un persona y of famia pasando den un situacion cu mester di atencion.

Cu esaki director di masnoticia.com ta gradici Solo di Pueblo cu tambe a reconoce Janine como e woman of the year 2019 y ta duna e credito na Sr Norben Giel cu a duna un sugerencia cu a causa un topico den comunidad.

