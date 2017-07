Diadomingo marduga polisnan a presenta cu urgencia na un cas na Tanki Leendert pa persona kibrando tur cos den cas. Tabata un problema cu a surgi entre algun persona y esaki a bay for di man. Na yegada di patruya tur cos tabata otro. Ningun hende no kier a bisa kende a haci esaki debi cu tur hende den e cas tabata bou influencia di alcohol. Polis a papia cu nan pa no tin problema mas.