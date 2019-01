Persona ta denuncia riba FB di a haya un bichi den chuculati

Den fin di siman riba media social un ciudadano a denuncia ora el a bishira un supermarket den area di kamay y a cumpra algun cos y na final a pasa man pa 4 chuculati. Na cas e muchanan a habri esaki y den un di e chuculati a haya bichi. E persona a bay bek na e supermarket hala atencion di e chines cu consecuencia esaki a ranca e producto for di man di e cliente y bise pa coy un otro.

Ta bon pa controla cosnan prome cu come, esaki ta un di e motibonan cu hopi hende tin malesa riba nos isla. Y principalmente na supermarketnan chines nan ta bendiendo hopi producto los banda di caha y ningun instancia di Gobienro, di departamento di economia, salubridad y belasting no ta haci e controlnan aki of acaso no tin personal tambe??? unda departamento di salubridad ta pa controla productonan cu ta vence? Ta haci controlnan si cada luna of cada pasa tanto luna den siman kier haci controlnan y cla, anto laga e pueblo sufri numa cu cosnan caduca.

