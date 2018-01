Diasabra mainta tanto polis y ambulans a keda manda cu urgencia pa Hildebrandstraat na San Nicolas unda famia a raporta cu lo tin un persona no ta duna seƱal di bida den e cas. Na yegada di paramedico mucho no por a haci mas a solicita dokter pa presenta na e sitio. Polis tambe tabata na e sitio pa wak si no tin nada cu ta trata di crimen y asina a warda e dokter y e auto di funeral. Paz na su restonan.