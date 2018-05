Persona perdi despues di a bay riba boto

Strandpolitie ta haya un melding cu lo tin un persona perdi. Ta trata di un mucha muhe cu a bay un tour riba un di e pleasure boatnan y cu nan a regresa cu e otro personanan cu tambe a bay. riba e tour. Polisnan ta bay na e pier pa tuma datonan y busca mas informacion. Ta trata aki di e dama naci na Merca, di 34 aña y ta naci dia 25 di mei 1984. E lo ta kedando temporalmente na Aruba Beach Club, y su mayornan ta kedando na Aruba Marriott. Famia di e dama ta declara cu nan a baha for di e barco di Jolly Pirates riba e prome shuttle. E dama en cuestion a keda di bin ariba e di dos shuttle, hunto cu su ruman muhe.

Pa mas o menos 7 or y 02 e famia ta meld cu nan no a wak’e baha for di e boto. E ruman ta declara cu e no sa si ru ruman a baha ya cu el a bay baño.

A tuma contacto cu Aruba Beach Club pa check si e por a yega su camber, pero esaki no tabata e caso.

Mas laat ta drenta e melding cu personal di Strandpolitie a bin haya e persona perdi riba e beach di Aruba Marriott Club.

Asina tambe e caso a yega na un final felis y e caso ta wordo cera.

