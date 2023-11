Tabata full un bululu diaranson pasa di 2’or atardi momento cu un yamada cu grito tabata bin for di e bario di Tamarijn un persona a keda malamente corta cu glas. Tabata un scenario cu no tabata di mira mes e persona ta sangra profusamente, mientras cu e personanan tabata pidi ambulance nan a keda bira pa algun minuut.

No a keda nada otro cu a manda un patruya cu urgencia, a dura por lo menos 5 minuut pa e momento ey centro di alarma saca ambulance y brandweer for di Tanki Flip, esaki ta informacionnan extra oficial cu nos a ricibi di nos fuentenan.

Polis a yega di biaha n’e cas y a topa cu un situacion cu nan mes a keda den shock na e cas parti patras a container y pidiendo ambulance cu urgencia, pero e personanan mes rabia, pasobra nan a keda bira cu no lo manda ambulance nan a rabia y a bisa polis cu nan mes ta hiba e victima pa hospital den auto particular. Mientras cu ambulance cu a sali fo’i Wayaca tabata yegando caba pero e personanan tabata hostina cu full e situacion y a hinca e homber herida den auto y bay Eerste Hulp. Asina un otro patruya a presenta na Eerste Hulp pa haya mas informacion di e famia pa sa kico a pasa pa tin un rapport.