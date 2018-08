Riba caminda di Caya Ernesto Petronia panort di rotonde Ponton a sosode un accidente unda chauffeur femenino den un hyundai accent a bay den banda contrario dal den un ford direccion zuid. Den esaki e personanan den e accent a baha for di e auto pa huy for di e sitio pero a logra para un di e personanan cu ta e dama y asina raporta na Polis y a detene e dama debi cu e ta ilegal na nos isla y a keda pasa over pa guarda nos costa. Ambulans a presenta y asina atende cu un persona.

