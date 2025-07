Den cuadro di un investigacion penal cu tin andando, Afpakteam a detene un persona awe riba sospecho di estafa y labamento di placa. Durante e accion a confisca administracion como tambe cargadornan di informacion.

E investigacion ta dirigi riba iregularidadnan relaciona cu fundacion di un scol particular na Aruba, yama Nederlands Onderwijs Aruba (NOA). Nunca no a aplica pa un permiso pa ofrece enseñansa, pero si a publica riba un website y un pagina di Facebook cu e scol lo cuminsa den aña escolar 2025-2026. Hende interesa por a inscribi nan mes via un formulario riba e website.

Un suplica ta bay na personanan cu a inscribi nan yiu na e scol aki y/of a realisa pago di inscripcion, pa meld nan mes na polis. Bo persona por tuma contacto via 527-3158.