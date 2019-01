Diabierna algo prome cu 12 or merdia polis, ambulans a keda dirigi pa Airport e parti mericano pa un persona cu a menasa cu BOM. E team experto di BOM y K9 unit di Cuerpo Policial tambe a presenta na e parti mericano. No mester a paralisa e vuelo y saca e pasaheronan manera a haci cu e otro vuelonan. Debi cu ainda e persona no a sinta y su maleta no tabata den e avion ainda. Personal di ambulans presente na Airport a trata e señora pero despues a nenga asistencia medico. Polis a detene e señora bay cune warda y eynan a constata cu e ta un persona cu problema mental, despues di un interogacion chikito a laga e señora den libertad. E vuelo mes a continua sin ningun problema pa mericano.

