Persona cu a bay dive a perde pa un rato na Eagle Beach

Diamars den careda di 6 or atardi polis a keda informa cu na Eagle Beach un persona a perde riba lama, esaki a pone cu central di polis a mobilisa unidad na e sitio. Na e sitio a bin topa cu un persona na canto di lama cu ta splica e oficialnan cu tin tres persona a bay dive pero dos so a sali y un no a regresa y nan a drenta panico. Mientras cu tur hende tabata na canto wardando, a mira un señal di luz ta bin for di lama pabou cu ta indica cu e di tres persona lo a manda un señal cu e ta ok y e ta biniendo bek tera. E amigonan spanta a keda contento cu e reaccion lihe di polis y cu nan amigo ta bek cerca nan sano y salvo.

