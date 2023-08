Diadomingo den careda di 10:45 mainta un hende homber ta yega cas na Meiveld y ora a bay paden a haya su ser keri no ta reacciona paden na cas y a pidi asistencia di ambulance.

Dos unidad di ambulance tabata presente y polis, paramediconan manera a presenta y mira e situacion a cuminsa cu CPR, pero a sigui e minuutnan cu ta stipula y a constata cu despues di varios intento no a haya ningun pulso. No a keda nada otro di a notifica dokter pa presente n’e sitio pa constata morto. Polis ta tuma dato debi cu no tabatin ningun crimen y a laga esaki den man di famia.