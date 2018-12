Persona a mira señora grandi canando riba brug Balashi den forma sospechoso

Diaranson atardi, ora di bahada di solo, un automobilista pasando riba brug di Balashi di e caminda paden direccion Pos Chikito, ta topa cu un señora di edad canando den un forma straño y e tabata bay subi brug banda di lama. E automobilista a core bira bek pasobra tabata wak e señora ta yora y pa ora el a bira, ya e señora no tabat’ey mas. E señora den fraccion di seconde a desaparece pa cual e automovilista a bati alarma mesora.

Polis a tuma dato y a cuminsa c’un buskeda y control rond di e brug pa wak si por a mira algo of topa cu e señora. A bay na cas di e señora, kende ta conoci pa polis y sa cana den forma straño na mas cu un ocasion y no a haya e persona. Segun bisiñanan e señora aki ta su so y e ta cana asina den oranan di atardi riba caminda parti paden of esun principal di Oranjestad pa San Nicolas, pero no a topa cune.

