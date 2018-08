Persona a haye den problema cu dokter na Hospital

Den siman polis a presenta na Hospital pa bay na e seccion di ICU unda dokter lo a haye confronta unda un persona lo a touch cune y e dokter no a gusta e situacion aki. Polisnan a presenta y asina tuna e denuncia for di e dokter.

Un famia nan ser keri lo a fayece na hospital y cu e trabou di dokternan a logra reanima e persona y a trece bek na bida, pero e pashent no a keda 100 %, famianan no a gusta con nan ser keri a keda y a menasa e dokter di tal forma cu a pone polisnan na alerta riba diabierna pa si algo bay for di man.

