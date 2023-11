Riba e caminda di Jucuri diaranson anochi un motociclista a perde control debi na santo riba caminda y a dal abou y e cu su pareha a keda leve herida, dos unidad di ambulance a presenta y polis di trafico.

Ta un dama so a keda n’e sitio y a keda atendi pa paramedico, segun e dama e homber a bay cu e brommer y a sigui su caminda cu e mes lo bay hospital. Polis di trafico mucho mas e no tabatin di haci debi cu no a haya ningun dato di e brommer ni e persona cu ta core e brommer.