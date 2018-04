Persecucion tres persona deteni y un arma di candela confisca

Willemstad Curacao: Djárason 25 di aprel 2018, alrededor di 10.40 or di mainta, durante un kontrol di tráfiko den Sabana Hundu, polis a duna shofùr di un vehíkulo ku tres hòmber aden òrdu pa para. E shofùr no a duna oido na e òrdu i a hisa velosidat i sigui kore. Polis a kuminsá ku un persiguishon den outo tras di e vehíkulo. Durante e persiguishon un okupante den e vehíkulo a tira algu for di e vehíkulo.

Polis a sigui ku e persiguishon i na altura di krusada Kaya Seru Blanku i Kaya Seru Bayan shofùr di e vehíkulo a para e outo. Polis a duna e sospechosonan òrdu pa baha for di e outo pero atrobe nan no a duna oido na e òrdu. Nan a keda ta buska algu den e outo i diripiente un di e okupantenan a bira den direkshon di e agente polisial. Na e momentu ei e agente a lòs un tiru di atvertensia i bolbe ordená e sospechosonan pa baha for di e outo. Durante investigashon di loke a keda tirá for di e outo polis a haña i konfiská un arma di kandela. Relashoná ku esaki a detené e tres okupantenan di e outo e hòmbernan:

 F.J.N. di 36 aña di edat;

 V.A.H. di 30 aña di edat;

 I.A.G.D. di 19 aña di edat,

tur tres nasé na Kòrsou, komo sospechoso pa violashon di Lei di Arma di Kandela.

Polis a konfiská e outo ku e tres sospechosonan tabata aden pa mas investigashon.

A presentá e sospechosonan dilanti un Fiskal ouksiliar ku a ordená nan enkarselamentu pendiente di mas investigashon.

