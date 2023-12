For di area di Playa patruya di Oranjestad diamars marduga a duna homber riba un brommer señal pa para y esaki no a sigui orden di Polis y as tart un persecucion, polisnan a core su tras fo’i di distancia.



Na e t-weg di Santa Helenastraat y Emmastraat e homber a slip riba e santo dal abou y aki ta unda cu a bay riba e sospechoso y detene di biaha. E homber a duna di conoce na Polisnan cu e tin su documentonan, na warda lo atende cune pa sa e motibo cu en kier a para pa Polis. A bay cu e detenido pa warda di Polis y e brommer a keda tuma den beslag.