Diadomingo marduga patruya atento a duna chauffeur di un vitz señal pa para den Santa Cruz ora a capta movecion sospechoso den e auto. Tabatin 3 pa 4 persona den e auto, y aki e chauffeur a subi su velocidad y a sigui su tras te den Jan Fleming, un caminda conoci pa Polis.



E sospechosonan a baha for di auto, dos a keda atras y e otronan a core bay direccion di e cas. Polis a wanta e dosnan y a cuminsa tuma datos, papiando papiamento a purba na burla di Polis bisa cu e no tin identificacion y duna nomber falso. No a keda nada otro di detene e hoben. Polisnan a listra den e auto y asina confisca e vitz.