Diasabra marduga patruya di San Nicolas ta topa cu un toyota yaris coriendo iresponsabel den cayanan di San Nicolas y a bay pa duna e chauffeur un señal pa para pero esaki a nenga. E chauffeur a opta pa subi velocidad y sigui bay direccion pabou y no para pa Polis.



E patruya di biaha a pidi pa mas patruya presenta y asina wak con pa para e auto aki den area di Zeewijk, pero e chauffeur a core subi un tereno para e auto dilanti di un cas. Polisnan di biaha a baha y bay over na detene e chauffeur cu no a sigui instruccion y a core pa polis. A listra den e auto y a confisca algun cos den beslag.