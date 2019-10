Den e prome siman di October 2019, tabatin entrada hudicial na cas di e ministro anterior di Infrastructura (2009-2017) y algun ‘colaborador’. Posiblemente e entradanan aki tabata consecuencia di e serie di denuncia di parti di fundacion ‘Nos ta Aruba’ na 2017. E denuncianan aki cu un descripcion detaya di e modus operandi a encera un petishon pa “investigashon penal di e ministro di Infrastructura, Desaroyo espacial y Integracion di e tempo ey, encuanto otorgamento di tereno di Gobierno. Den esaki iregularidad serio y penal a tuma luga, entre cual negoshi y manipulacion cu tereno di Gobierno, otorgamento di tereno contra pago ilegal, pago ilegal di funcionario di gobierno, corupcion, engaño intencional, falsificacion di documento, faborecimiento ilegal, fraude fiscal y labamento di placa”. E denuncianan tabata un representacion di e imprecion general den comunidad di Aruba cu tabata trata di negoshi na gran escala cu tereno di Gobierno. E prome reaccion di e ex-ministro concerni y su ‘colaboradornan’ tabata cu aki ta trata di persecucion politico. Den su prome reaccion riba e asunto aki, lider di partido di AVP a comparti mesun opinion. El a mustra entre otro na absolucion di su ruman y prome ministro di e tempo ey cu,

segun e, tambe tbata victima di persecucion politico. Asina e ta demostra di ta ignora (?) algun hecho importante. Desorden financiero intencional? A entama e investigacion cu e tempo ey (Caso Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas na comienso di e

siglo aki) a conduci na persecucion Y (!) sentencia di ocho persona bou di presion grandi di comunidad. Esaki tabatin e impresion fuerte cu durante e gobernacion di AVP (1994-2001), corupcion na gran escala a tuma luga. Segun e analisis di documento di parti di “Comision di Berdad’, e impresion aki a resulta di ta corecto. Den e comision aki, specialmente e director di Servicio Central di Accountant y Secretaria di Conseho Consultativo di e tempo ey a hunga un papel importante. Ya caba a base di apenas un solo proyecto a entrega denuncia contra ocho persona. Despues di investigacion penal, Corte a haya tur ocho (incluso un ministro) culpabel. Prome ministro no tabata forma parti di e grupo ey. A base di testimonio di esnan ‘sentencia’, Ministerio Publico mes a hay’e culpabel di practica malicioso. Sinembargo, a absolve, entre otro pasobra “no tabatin cuenta anual cu por a uza pa verifica” y “cu no por compara presupuesto y cuenta anual drechi”. No por spera di Corte cu “e mes lo calcula y compara tur cifra”. E administracion financiero deficiente di Gobierno, cu aña aden, aña afo sa haya critica di parti di Servicio Central di Accountant y Controlaria General, a resulta di ta un motibo perfecto pa abstene di persecucion. No ta por nada cu ningun di e dos partidonan a tuma iniciativa for di nan propio boluntad pa drecha e administracion financiero efectivamente. Un silencio hermetico. E caso di Ibis cu a conduci na investigacion y sentencia di un ministro di AVP pa motibo di practica coruptivo, a tuma luga bou di e ultimo gobernacion di AVP. E partido a mantene un silencio hermetico. Tambe ora cu Procurador General a declara den un entrevista cu for di e investigacion ey a sali asina hopi informacion, cu tin suficiente material pa 12 caso similar. Sinembargo, e falta di suficiente personal capacita tabata e obstaculo principal pa trata tur e casonan riba termino corto. Pero den comunidad di Aruba tabata reina e imprecion cu e Gobierno di e tempo ey tabata eherce presion fuerte riba Ministerio Publico pa no cuminsa otro investigacion penal pa un di dos (y di tres) ministro di AVP. Capacidad adicional di investigacion. En realidad AVP ta abusa di e hecho cu investigacion di posibel acto coruptivo di un di su ex-ministronan ta tuma hopi tempo y ta duna resultado apenas durante gobernacion di un otro gabinete.

Pero e pregunta si aki ta trata di persecucion politico ta completamente irelevante. Si realmente AVP tuma e interes di pueblo na pecho, e lo mester enfoca riba e pregunta si di berdad ta trata di acto penal. Riba dje, e lo mester aspira, preferiblemente den cooperacion cu e Gobierno di coalicion, na expande e capacidad investigativo di Landsrecherche y RST. Finalmente e lo mester pone presion riba ministro di Husticia pa cambia su resistencia pa Team Bestrijding Ondermijning (TBO) investiga corupcion na Aruba, den un cooperacion completo. Si no, tur dos ta carga e sospecho legitimo cu nan tin hopi cos di sconde!

